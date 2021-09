Σε έναν κόσμο ευμετάβλητο, αβέβαιο, σύνθετο και διφορούμενο, η αλλαγή είναι η διαδικασία που κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν. Και προκύπτει κάθε φορά που μία ομάδα ανθρώπων εκφράζει τις κοινές αρχές και αξίες της την ίδια στιγμή, με τον ίδιο τρόπο στο ίδιο σημείο.

Η πραγµατική επιτυχία δε σχετίζεται µε αυτό που έχουµε αλλά µε το πού πηγαίνουµε. Για να αλλάξουµε τους εαυτούς µας, τους οργανισµούς στους οποίους ανήκουµε ή τον κόσµο, χρειάζεται να έχουµε την ικανότητα να τους ξαναφανταστούµε διαφορετικούς.

Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίον οι ηγέτες διαµορφώνουν χαρακτήρες και συµπεριφορές. Δεν πρέπει να φοβόµαστε τις αντιδράσεις των συνεργατών µας γιατί δεν πρέπει να στιγµατίζουµε τις αποτυχίες τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των αλλαγών. Και αυτό για 2 λόγους:

1 . Γιατί να στιγµατίζουµε την αποτυχία όταν πολλές φορές είναι αυτή που µας φέρνει πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων µας; και

2. Για ό,τι αρνητικό συµβαίνει σε έναν οργανισµό, την ευθύνη την έχει αποκλειστικά ο ηγέτης .

Στη µάχη της επιβίωσης, δε νικά το πιο ισχυρό ή το πιο έξυπνο είδος. Νικά εκείνο που είναι πιο ανοιχτό και πιο δεκτικό στην αλλαγή όσο και αν οι συµπεριφορές αλλάζουν σταδιακά. Τίποτε δεν είναι περισσότερο ανασταλτικό για έναν οργανισµό από την πίστη πως ο τρόπος µε τον οποίον δούλευε χτες είναι ο ενδεδειγµένος για τον τρόπο µε τον οποίο θα δουλέψει αύριο. Τα πράγματα είναι σίγουρο πως αλλάζουν συνεχώς. Εκείνο που δεν είναι σίγουρο είναι αν αλλάζουν προς την πρόοδο η οποία και είναι προαιρετική. Έίναι δηλαδή θέµα επιλογής.

Change your thoughts and you change the world. Ή τουλάχιστον τον τρόπο µε τον οποίον ο ίδιος τον αντιλαµβάνεσαι. Αν υπάρχει πιθανότητα να αποτύχουµε; φυσικά! Όµως η αποτυχία δεν είναι πάντοτε µοιραία. Αντίθετα η αδυναµία να αλλάξουµε είναι! Το να αλλάζουµε το παιχνίδι -ιδιαίτερα τη στιγµή που κερδίζουµε- αποδεικνύει ότι στ’ αλήθεια διαθέτουµε τη δύναµη που χρειάζεται για να αλλάξουµε και την ίδια στιγµή και το πάθος για κάτι τέτοιο. Αν στ’ αλήθεια επιθυµούµε να γίνουµε προφήτες της αλλαγής θα πρέπει να είµαστε ανά πάσα στιγµή έτοιµοι και πρόθυµοι να απαρνηθούµε εκείνο που είµαστε για να γίνουµε εκείνο που θέλουµε. Το σίγουρο είναι πως δε θα µπορέσουµε ποτέ να σπάσουµε τους κανόνες αν προηγουµένως δε γνωρίζουµε πώς παίζεται το παιχνίδι.

Μόνο τότε θα έχουµε τη δυνατότητα να θέσουµε έναν αληθινά µεγάλο στόχο -και στην πορεία µας µέχρι να φτάσουµε σε αυτόν, να καταφέρουµε να εξελιχθούµε σε κάτι που να αξίζει να γίνουµε.