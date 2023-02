Η στρατολόγηση του ανθρωπινου δυναμικού είναι το πιο σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση μιας μεγάλης εταιρίας.

Πρέπει να διαχειριζόµαστε το ταλέντο, τις δεξιότητες και τις γνώσεις των πολύτιµων εργαζοµένων. Είναι θέμα ανάδειξης της μεγαλοσύνης τους. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε να κάνουμε με άτομα και όχι με πολιτικές και διαδικασίες. Πρέπει να καταστήσουµε το strategic people planning dept. αναπόσπαστο µέρος του επιχειρησιακού σχεδιασµού και της λειτουργικής διαχείρισης των εργαλείων μάνατζμεντ, όπως είναι οι απαιτήσεις συγκεκριµένων δεξιοτήτων, προσλήψεις, εκπαίδευση, αναδιαρθρώσεις, αλλαγές βαθµίδας, αποζηµιώσεις, επιλογές καριέρας, ασφάλεια εργασίας, απολαβές, υγεία και ασφάλεια, υποστήριξη προσωπικού κ.α. Θα πρέπει τα παραπάνω να υπάρχουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι θεωρούνται αξιόπιστοι και ευφυείς. Η πρόκληση για την ηγεσία είναι να επικεντρώσει , να ενηµερώσει και να ενσωµατώσει αυτές τις δεξιότητες με τις νέες δυνάμεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και αυτό το έργο θα πρέπει να γίνει ευθύνη του καθενός. Αυτό θα δώσει στην οργάνωση την αφοσίωση και το αίσθηµα ευθύνης.

Φυσικά για να προσθέσει κανείς αξία στους άλλους, πρέπει πρώτα να εκτιμά τους άλλους.

Nα είστε προσεκτικοί κατά την πρόσληψη ατόµων, ανεξάρτητα από τα ταλέντα που µπορεί να έχουν. Nα έχετε το θάρρος να θεωρείτε το χαρακτήρα την πιο σηµαντική από τις ιδιότητες που αναζητάτε στους άλλους. Στην αναζήτηση υποψήφιων για πρόσληψη, αναζητήστε τρεις ιδιότητες: την ακεραιότητα, την ευφυΐα και την ενέργεια. Διότι, αν οι νεοπροσλαµβανόµενοι δεν έχουν την πρώτη, οι άλλες δύο θα σας σκοτώσουν. Ο ηγέτης συνεργάζεται συνήθως µε τους συναδέλφους που του αξίζουν. Η φιλοσοφία µου για την ηγεσία είναι να περιβάλλω τον εαυτό µου µε καλούς ανθρώπους που έχουν ικανότητα, κρίση και γνώση, αλλά πάνω απ’ όλα, ένα πάθος για να προσφέρουν. Φυσικά δεν χρειάζεται µόνο να επιλέξεις το σωστό συνάδελφο. Έίναι επίσης να είσαι ο σωστός συνάδελφος.

Από τον πρώτο άνθρωπο που προσέλαβα, δεν ήµουν ποτέ ο εξυπνότερος άνθρωπος στην αίθουσα. Και αυτό είναι µεγάλη υπόθεση.

Και αν πρόκειται να έχετε ηγετική θέση και είστε ο πιο έξυπνος άνθρωπος στην αίθουσα, έχετε πραγματικά πρόβλημα. Όσο περισσότερο περιβάλλεστε από ανθρώπους με μεγάλες δυνατότητες, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα επιτυχίας σας και ευτυχίας σας στη ζωή. Το σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι να προσλαμβάνετε άτομα για μέχρι εκεί που μπορούν να πάνε, όχι μέχρι εκεί που θα θέλατε να πάνε, γιατί τότε είναι που ξεκινούν τα προβλήματα.

Leaders don’t force people to follow. They invite them on a journey.