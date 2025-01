Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εγκαινίασε την Τρίτη 15 Οκτωβρίου την αναβαθμισμένη σύγχρονη παιδική χαρά στην οδό Βαφειοχωρίου 22, στη γειτονιά του Γκύζη.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Visa for Athens», μια συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και της Visa. Το συνολικό έργο, εκτός από την ανακαίνιση της συγκεκριμένης παιδικής χαράς, περιλαμβάνει και παρεμβάσεις αναβάθμισης σε αύλειους χώρους έξι σχολείων και μιας ακόμη παιδικής χαράς στην οδό Βαλλιανών, στα Άνω Πατήσια.



Στην εκδήλωση των εγκαινίων της παιδικής χαράς της Βαφειοχωρίου, παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), Ελένη Ζωντήρου και η Γενική Διευθύντρια της Visa για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ, Sevi Vassileva.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα παραδίδουμε επίσημα τους αύλειους χώρους τριών νηπιαγωγείων, τριών δημοτικών σχολείων και δύο παιδικών χαρών. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς χώρους σύγχρονων προδιαγραφών για τα παιδιά της πόλης μας, όπου θα μπορούν να παίζουν και να κάνουν νέους φίλους. Με ουσιαστικές παρεμβάσεις, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των μικρών Αθηναίνω. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μας και τη Visa που συνδράμουν στην εφαρμογή του εντατικού προγράμματος “Υιοθέτησε την πόλη σου” που υλοποιούμε».



Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), Ελένη Ζωντήρου, τόνισε: «Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργαστήκαμε άψογα και υλοποιήσαμε ό,τι υποσχεθήκαμε. Μέσα σε μόλις 9 μήνες, αναλάβαμε και ολοκληρώσαμε την ανακατασκευή δύο παιδικών χαρών σε Γκύζη και Άνω Πατήσια, οι οποίες επιλέχθηκαν λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας και του γεγονότος ότι είναι σε γειτονιές με πολλά παιδιά. Μέχρι το τέλος του χρόνου, με διαγωνιστική διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα παραδώσουμε ακόμη περισσότερες παιδικές χαρές και σε άλλες γειτονιές της Αθήνας».



Με τη σειρά της, η Γενική Διευθύντρια της Visa για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ, Sevi Vassileva, δήλωσε: «Η σχέση της Visa, παγκόσμιου ηγέτη στις ψηφιακές πληρωμές με την Αθήνα είναι δυναμική. Με την υλοποίηση του προγράμματος Visa for Athens, επιχειρούμε σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών. Η ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης στις παιδικές χαρές αλλά και τις σχολικές μονάδες, μας γεμίζει υπερηφάνεια καθώς οι νέες γενιές των πολιτών της Αθήνας, θα απολαμβάνουν σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές. Ευχαριστούμε τον Δήμο Αθηναίων για την εξαιρετική συνεργασία».



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των εγκαινίων, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν παραμύθι από την Κάρμεν Ρουγγέρη και να παίξουν διαδραστικά παιχνίδια.



Οι σχολικές μονάδες στις οποίες έλαβαν χώρα οι παρεμβάσεις αναβάθμισης του προγράμματος «Visa for Athens» είναι οι εξής: 59ο, 48ο και 112ο νηπιαγωγείο, 64ο, 86ο και 77ο δημοτικό σχολείο, που βρίσκονται στη δεύτερη, τρίτη και έκτη Δημοτική Κοινότητα.



Οι τεχνικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν σε: διαμόρφωση χώρων άθλησης, επίστρωση με ενδεδειγμένα δάπεδα και χλοοτάπητες, τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών, φρεατίων και προσθήκη ράμπας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και επιχρωματισμού.



Στις δύο παιδικές χαρές, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης παλαιών οργάνων και δαπέδων ασφαλείας, ενώ τοποθετήθηκε καινούργιος αστικός εξοπλισμός. Για τις παρεμβάσεις, αξιοποιήθηκαν υλικά από το Visa Olympic Games Park που δημιουργήθηκε στο The Ellinikon Experience Park με αφορμή τη χορηγία της Visa προς τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες - Παρίσι 2024.



Στόχος του προγράμματος Visa for Athens είναι η στήριξη του Δήμου Αθηναίων σε δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση της πόλης, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τις επόμενες γενιές. Προηγούμενες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στην Πλατεία Καλλιγά (Καραμανλάκη) και στο πάρκο Δημήτριος Πικιώνης στην ιστορική συνοικία Κυπριάδου.

