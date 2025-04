Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται για 2η χρονιά, την Κυριακή 6 Απριλίου, τον διεθνή ποδηλατικό γύρο ΔΕΗ Tour of Hellas 2025. Κατά την τελευταία φάση του αγώνα, 120 κορυφαίοι αθλητές-ποδηλάτες από 32 χώρες θα ξεκινήσουν από τον ιστορικό Μαραθώνα και θα καταλήξουν με ένα εντυπωσιακό σιρκουί, στο κέντρο της πόλης. Ο θεαματικός τερματισμός θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Πλατεία Συντάγματος.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Έχουμε πετύχει η Αθήνα να γίνει διεθνής αθλητικός προορισμός. Να υποδέχεται και να διοργανώνει επιτυχημένα, μεγάλα αθλητικά events. Οι αθλητές και οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς η διαδρομή τους περνά ανάμεσα σε ιστορικά τοπόσημα. Ελπίζουμε ο καιρός να είναι και πάλι σύμμαχος στην προσπάθειά τους. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να προωθήσουμε το ποδήλατο ως εναλλακτικό μέσο μικροκινητικότητας στην πόλη».



Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Βρούτσης, υπογράμμισε: «Η φετινή διοργάνωση, πλήρως αναβαθμισμένη, προσελκύει ήδη τεράστιο ενδιαφέρον διεθνώς, με 47 τηλεοπτικούς σταθμούς να αναμεταδίδουν το σήμα της τηλεοπτικής παραγωγής, μεταφέροντας την Ελλάδα σε 180 χώρες! Επιδιώκουμε μέσω του ποδηλάτου, ενός τόσο προσφιλούς μας μέσου από τα παιδικά μας χρόνια, να προάγουμε την αθλητική κουλτούρα στους Έλληνες, να προβάλλουμε τις αξίες του Ευ Αγωνίζεσθαι και να καταστήσουμε την Ελλάδα διεθνή αθλητικό τουριστικό προορισμό. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas είναι ένα μεγάλο αθλητικό αλλά και πολιτιστικό γεγονός που αφήνει θετικό αποτύπωμα σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια».



Η μεγάλη ποδηλατική γιορτή θα ξεκινήσει από τις 10 το πρωί, με δράσεις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές για τα παιδιά. Πίστες δεξιοτήτων θα υποδεχθούν τους μικρούς ποδηλάτες, καθώς και τα ειδικά διαμορφωμένα για ΑμεΑ ποδήλατα. Θα ακολουθήσει συναυλία και κλήρωση δώρων, από την ώρα που θα μπουν οι ποδηλάτες στο κέντρο της Αθήνας (περίπου 13:00) για ένα εντυπωσιακό σιρκουί 4 στροφών στο κέντρο: Πανεπιστημίου – Πατησίων – Χαλκοκονδύλη – Ακαδημίας – Βασιλίσσης Σοφίας – Βασιλέως Κωνσταντίνου – Αρδηττού – Αθανασίου Διάκου – Συγγρού – Βασιλίσσης Αμαλίας – Εθνικός Κήπος – Πλατεία Συντάγματος.



Ο διεθνής ποδηλατικός γύρος ΔΕΗ Tour of Hellas 2025 διαρκεί πέντε αγωνιστικές ημέρες, διασχίζει τρεις Περιφέρειες (Δυτικής, Στερεάς και Αττικής), καλύπτει συνολικά 811,19 χλμ. και συμμετέχουν 20 ομάδες, 18 επαγγελματικές, 2 Εθνικές (Ελλάδας και Κύπρου) και 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλάτες από 32 χώρες

