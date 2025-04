Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) διοργάνωσε την πέμπτη διακρατική συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού έργου “CROWDFUNDMATCH”. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η συμμετοχική χρηματοδότηση και η καινοτομία.

Η ΠΚΜ συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο “CROWDFUNDMATCH” (“Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds”). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2021-2027 με κύριο στόχο να “ξεκλειδώσει” τις δυνατότητες συμμετοχικής χρηματοδότησης σε συνδυασμό με πόρους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία. Εκτός από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που εκπροσωπεί την Ελλάδα, στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν το Βέλγιο (Περιφέρεια Αμβέρσας), η Ιταλία (Περιφέρεια Μάρκε), η Ολλανδία (Περιφέρεια Ουτρέχτης), η Πολωνία (Περιφέρεια Δυτικής Πομερανίας), η Ρουμανία (Βορειοδυτική Περιφέρεια), η Ισπανία (Περιφέρεια Εξτρεμαδούρα), η Λιθουανία (Οργανισμός INVEGA) και η Σλοβενία (E-INSTITUTE).

Στη συνάντηση που φιλοξένησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το διήμερο 19-20 Μαρτίου 2025 στο MOMus – Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, στελέχη φορέων οργανισμών και επιχειρήσεων της Περιφέρειας καθώς και εξειδικευμένοι ομιλητές.

Η διήμερη συνάντηση ανέδειξε την προστιθέμενη αξία της συμμετοχικής χρηματοδότησης ως χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν καλές πρακτικές και ενίσχυσαν τη συνεργασία τους με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των πιλοτικών δράσεων και την ενσωμάτωσή τους στις πολιτικές ανάπτυξης της κάθε Περιφέρειας- εταίρου.

Τι περιλάμβαναν οι δύο μέρες

Κατά την πρώτη ημέρα, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο των πιλοτικών δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου. Οι εταίροι παρουσίασαν αναλυτικά τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε Περιφέρεια, καθώς και τα επόμενα βήματα στον προγραμματισμό του έργου. Αναδείχθηκαν καλές πρακτικές όπως η πρωτοβουλία της ιταλικής Περιφέρειας Μάρκε για τη χρηματοδότηση δράσεων μέσω της πλατφόρμας “IDEAGinger”, η πιλοτική δράση της Περιφέρειας Αμβέρσας στο Βέλγιο που συνδυάζει δημόσια χρηματοδότηση με συμμετοχική επένδυση μέσω του σχήματος “Trividend”, καθώς και η πιλοτική δράση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου η ειδική δομή One Stop Liaison Office θα λειτουργήσει ως κόμβος υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ) στις προσπάθειες να αναπτύξουν καμπάνιες συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding). Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα πρώτα συμπεράσματα από τις δραστηριότητες συνεργατικής καθοδήγησης μεταξύ ομότιμων (peer-to-peer mentoring), στις οποίες οι εκπρόσωποι των εταίρων αντάλλαξαν εμπειρίες και τεχνογνωσία σε θέματα νομοθεσίας και σχεδιασμού δράσεων συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, σε διαδραστικό εργαστήριο, ανοιχτό στο κοινό, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ρόλο της συμμετοχικής χρηματοδότησης ως εργαλείο για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Η Tine Marguillier από τον οργανισμό “Growfunding” του Βελγίου παρουσίασε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που προετοιμάζει τις ΜμΕ στο να υλοποιήσουν αποτελεσματικές καμπάνιες συμμετοχικής χρηματοδότησης, με έμφαση στη στρατηγική δόμηση ανταποδοτικών μηχανισμών και στην κινητοποίηση της τοπικής κοινότητας. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καραμανώλης από την εταιρεία “Crowdpolicy” παρουσίασε επιτυχημένα παραδείγματα από καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που προωθούν την αξιοποίηση λύσεων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech).

Στο πλαίσιο της ενότητας για τη χρηματοδότηση με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο (equity crowdfunding), ο Vincent De Brouwer, πρώην διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού “LITA” στο Βέλγιο, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα χρηματοδότησης κοινωνικής επιχείρησης μέσω επενδύσεων μικρομετόχων, ενώ ο Bas de Bruijn από την Περιφέρεια της Ουτρέχτης παρουσίασε τις νομικές προκλήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτά τα προγράμματα.

Η συνάντηση και το εργαστήριο ολοκληρώθηκαν με τη θεματική ενότητα για τα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας. Εκπρόσωποι του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασαν τον τρόπο με τον οποίο ο Μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας υποστήριξης και σύνδεσης με ευρωπαϊκά δίκτυα. Τέλος, ο Δημήτρης Καμπούκος, εκπρόσωπος του “BEDA” (Bureau of European Design Associations), παρουσίασε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Pact for Skills”, εστιάζοντας στις ανάγκες επανακατάρτισης και στις προκλήσεις βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα.

