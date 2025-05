Έως την Κυριακή 1η Ιουνίου, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων συνεχίζεται με street πάρτυ, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφο, χορό, παραδοσιακές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά και προγράμματα ευεξίας, όλα με ελεύθερη είσοδο.

Αυτή την εβδομάδα, η Αθήνα δίνει ραντεβού σε όλες τις γειτονιές της, φιλοξενώντας εκδηλώσεις για όλες τις προτιμήσεις: από σύγχρονη κλασική μουσική και επισκέψεις σε Μουσεία μέχρι παραδοσιακή διασκέδαση, ιστορικούς περιπάτους και προγράμματα ευεξίας σε ανοιχτούς χώρους.

Από σήμερα, Τρίτη 20/5 έως και την Κυριακή 25/5 το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

Dobrawa Czocher | Τρίτη 20 Μαΐου, Ρωμαϊκή Αγορά

20.00 – 21.30

Η Πρεσβεία της Πολωνίας στην Αθήνα και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- τη διεθνούς φήμης τσελίστρια, Dobrawa Czocher, ένα από τα κορυφαία ονόματα της “modern classical” μουσικής σκηνής. Στη Ρωμαϊκή Αγορά θα εμφανιστεί με τη Natalia Czekała στα πλήκτρα.

Αλγερινές Πολιτιστικές Ημέρες | Τετάρτη 21 και Πέμπτη 22 Μαΐου, Πλατεία Κλαυθμώνος

08.30– 23.00

Η Πρεσβεία της Αλγερίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, διοργανώνει τις Αλγερινές Πολιτιστικές Ημέρες. Η εκδήλωση περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως έκθεση αλγερινών προϊόντων, παραδοσιακών χειροτεχνιών, ενδυμασιών και κοσμημάτων, αλγερινής γαστρονομίας, καθώς και παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Στον χώρο θα λειτουργεί περίπτερο αφιερωμένο στην πλατφόρμα «Σπουδές στην Αλγερία», μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας της Αλγερίας. Η Τελετή έναρξης θα γίνει την Τετάρτη 21 Μαΐου 2025, στις 11:00 π.μ.

For303 X Butterfly | Πέμπτη 22 Μαΐου, Πλατεία Ομονοίας

17:00 - 23:00

Ορισμένα από τα πιο διάσημα ονόματα DJs της Αθήνας γεμίζουν με τη μουσική τους ένα από τα πιο ιστορικά σημεία του κέντρου. Για έξι ώρες, οι Atsou, Korrila, Fotinos, Dexx και Amelia των For 303 και Butterfly, συνεχίζουν το This is Athens groove madness του Μαΐου.

Μάρθα Μαυροειδή: Χειλανθή | Πέμπτη 22 Μαΐου, Πλατεία Μητροπόλεως

20:00 - 21:30

Μια γιορτή της φωνής με τη συμμετοχή 90 τραγουδιστών. Η Μάρθα Μαυροειδή παρουσιάζει έργα της γραμμένα αποκλειστικά για φωνές, με καλεσμένους την Άννα Λινάρδου, τον Τάσο Πούλιο, την Αλκμήνη Μπασακάρου, τον Γιώργο Νικόπουλο, το Πολυφωνικό Εργαστήρι Ροδιάς, και το φωνητικό σύνολο Chόres. Νέα έργα γραμμένα για φωνές a cappella, εμπνευσμένα από τις μουσικές παραδόσεις του κόσμου, εξερευνούν αυτό το μοναδικό μουσικό όργανο που είναι η ανθρώπινη φωνή. Συμμετέχει ο Άγγελος Πολυχρόνου στα κρουστά.

ΕΜΣΤ Rooftop Party | Πέμπτη 22 Μαΐου, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

19.00 – 23.00

Το ΕΜΣΤ συμμετέχει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ανοίγοντας τις πόρτες του από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, προσκαλώντας το κοινό να περιηγηθεί στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του. Η βόλτα καταλήγει στην εντυπωσιακή ταράτσα του Μουσείου για ένα κοκτέιλ πάρτυ, από όπου μπορεί να απολαύσει κανείς την υπέροχη θέα 360 μοιρών της πόλης, μαζί με τη μουσική του Ιταλού μετρ του ηλεκτρονικού ήχου, Glass Coffee.

Πατινάδα με την Αγία Φανφάρα | Παρασκευή 23 Μαΐου, από Πλατεία Αττικής έως Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα

20:30 - 22:00

Η Αγία Φανφάρα, η 25μελής μπάντα χάλκινων, ξύλινων πνευστών και κρουστών ανήκει στη σφαίρα των “super stars” της ελληνικής μουσικής. Όχι ως στάση, καθώς κανένα από τα μέλη της δε γίνεται να προσαρμοστεί σε ένα τέτοιο «κοστούμι». Είναι η λατρεία του κοινού που τούς ακολουθεί φανατικά και τούς χαρίζει αυτή τη διάκριση. Η Αγία Φανφάρα δίνει το παρόν στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με τη συμμετοχή της στο μεγάλο street πάρτυ -μια γιορτή με μουσικές των Βαλκανίων- σε μια διαδρομή που ξεκινά από την πλατεία Αττικής και καταλήγει στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα.

Flare the Square | Σάββατο 24 Μαΐου, Πλατεία Κοτζιά

13.00 – 23.00

Το MOC και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα επικό τουρνουά skateboarding. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες riders γεμίζουν με την ξεχωριστή ενέργεια και το ταλέντο τους έναν διαγωνισμό - γιορτή, που φέτος μεγαλώνει, γίνεται πιο πλούσιος και μετατρέπει μια από τις πιο κεντρικές πλατείες της Αθήνας, σε ένα skate park που θα μείνει στην ιστορία. Μουσική, DJ sets, street food, άφθονο κέφι και αμέτρητα τρικς που θα καθηλώσουν το κοινό.

Ιστορικός Περίπατος | Σάββατο 24 Μαΐου, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

18.00 – 19.30

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και ο Δρ. Κώστας Πασχαλίδης παρουσιάζουν σε έναν απογευματινό περίπατο το συνοπτικό χρονικό του Ελληνικού Κράτους από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Μια ιστορία που ξεκινά πριν από δύο αιώνες, από ένα οικόπεδο που ήταν αμπέλι, κατόπιν έγινε Λέσχη των Βαυαρών στρατιωτών, σημείο ανέγερσης του μεγαλύτερου Μουσείου του αρχαίου κόσμου, τόπος αγωνιώδους απόκρυψης αρχαιοτήτων εν όψει πολέμου, εμβληματικό σημείο της Εθνικής Αντίστασης στην Κατοχή, μάρτυρας της φοιτητικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου, κιβωτός αστείρευτων εκθέσεων. Ένας μικρός τόπος στην «καρδιά» της Αθήνας, που έζησε τη γέννηση και τις περιπέτειες μιας ολόκληρης χώρας. [Απαιτείται κράτηση θέσης.]

Wellness Weekend με τη Νίκη Πετρουλάκη | Σάββατο 24 Μαΐου & Κυριακή 25 Μαΐου, Εθνικός Κήπος

10:00 - 20:00

Η «GREEN ATHENS | Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο» σε συνεργασία με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, τη Νίκη Πετρουλάκη και καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και της ευεξίας, σας προσκαλούν σε ένα δωρεάν διήμερο πρόγραμμα ευεξίας, για την ανανέωση του σώματος και του νου, μέσα στο σπάνιο και μαγευτικό οικοσύστημα του Εθνικού Κήπου. Μια εμπειρία ευεξίας και εσωτερικής σύνδεσης, στην καρδιά της πόλης, κάτω από τη σκιά των δέντρων.

Μια Μουσική Διαδρομή στον Χρόνο | Κυριακή 25 Μαΐου, Κοδριγκτώνος

17:30 - 23:00

Σε μία μεγάλη σκηνή, που φιλοξενεί μελωδίες και τραγούδια της παλιάς Αθήνας από το Ωδείο Άλφα, μετατρέπεται η ιστορική οδός Κοδριγκτώνος, από την οδό Πατησίων έως την Γ’ Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο θα μάς κρατήσουν συντροφιά το Ωδείο Άλφα, με τραγούδια της παλιάς Αθήνας και τη συμμετοχή της Λίας Βίσση, η Ντομένικα Ρέγκου με τη μουσική παρλάτα της «Το περπάτημα κάνει καλό», μια μελωδική κωμική αφήγηση για έναν περίπατο στο κέντρο της Αθήνας και το Foyer d’ Athènes που θα ανοίξει και θα κλείσει τη βραδιά παίζοντας ελληνική μουσική από τα decks του. Μια μοναδική γιορτή που θα μάς ταξιδέψει στο χρόνο!

Κρητικό Γλέντι με τον Ψαρογιώργη | Κυριακή 25 Μαΐου, Πάρκο Δημάρχου Δημήτρη Μπέη

17:30 - 23:00

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων φέρνει τον παλμό της Κρήτης στην Αθήνα, διοργανώνοντας ένα μεγάλο Κρητικό Γλέντι με τον Ψαρογιώργη. Απόγονος μιας θρυλικής οικογένειας μουσικών των Ανωγείων, γιος του μοναδικού στο είδος του, Ψαραντώνη και ανιψιός του Νίκου Ξυλούρη, του ανθρώπου που συνέβαλε τα μέγιστα στην αναζωπύρωση της κρητικής παραδοσιακής μουσικής, ο Ψαρογιώργης έχει καταφέρει να βάλει το λαούτο σε πρώτο πλάνο, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα όργανο που πολλοί θεωρούσαν συνοδευτικό.

Lambrini Block Party by ENTEKA Athens | Κυριακή 25 Μαΐου, Πλατεία Αγίου Ανδρέα

17:30 - 23:00

Το ENTEKA Athens συμμετέχει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτυ στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, στη Λαμπρινή. Σε αυτήν τη γωνιά των βόρειων ορίων του Δήμου Αθηναίων, το ENTEKA Athens φέρνει κοντά μερικούς από τους πιο δραστήριους DJ της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό με ένα κοινό χιλιάδων ανθρώπων να συγκεντρώνεται σε μία άγνωστη, για πολλούς, πλατεία.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.

Σημειώνεται ότι για κάποιες από τις δράσεις/εκδηλώσεις απαιτείται κράτηση θέσης μέσω της ιστοσελίδας του Φεστιβάλ.

