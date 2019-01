Η Audi μεταμορφώνει το αυτοκίνητο σε μια πλατφόρμα εμπειριών εικονικής πραγματικότητας ενώ προσφέρει στους πίσω επιβάτες του μέσω της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality - VR) μια εξώκοσμη περιπέτεια.

Η Audi επαναπροσδιορίζει στη CES (Consumer Electronics Show), την κορυφαία παγκόσμια έκθεση τεχνολογίας στο Las Vegas, την ψυχαγωγία εντός αυτοκινήτου (in-car entertainment). Στο μέλλον, οι επιβάτες στο πίσω κάθισμα θα μπορούν να απολαμβάνουν ταινίες, παιχνίδια βίντεο και διαδραστικό περιεχόμενο ακόμα πιο ρεαλιστικά, χρησιμοποιώντας γυαλιά εικονικής πραγματικότητας. Η premium μάρκα παρουσιάζει σε ένα e-tron μια τεχνολογία που προσαρμόζει το ψηφιακό περιεχόμενο στις κινήσεις του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο: εάν το αυτοκίνητο στρίβει σε μια δεξιά στροφή, το διαστημόπλοιο - για παράδειγμα - στο παιχνίδι εμπειρίας θα κάνει το ίδιο.

Η Audi θα παρουσιάσει αυτή την εντυπωσιακή φουτουριστική τεχνολογία με το “Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run”, μια in-car εμπειρία εικονικής πραγματικότητας (VR) η οποία δημιουργήθηκε από την Disney Games and Interactive Experiences. Φορώντας γυαλιά VR οι επιβάτες στο πίσω κάθισμα του Audi e-tron μεταφέρονται σε ένα φανταστικό εξώκοσμο περιβάλλον: το Audi e-tron πλέον λειτουργεί ως ένα σκάφος επανδρωμένο από τους Φρουρούς του Γαλαξία (Guardians of the Galaxy) που κινείται μέσα σε ένα πλήθος αστεροειδών, μαζί με τους επιβάτες αλλά και μαζί με τον Rocket, ένα χαρακτήρα που θα εμφανιστεί την άνοιξη του 2019 στο Avengers: Endgame των Marvel Studios. Κάθε κίνηση του αυτοκινήτου μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο στο παιχνίδι εμπειρίας. Εάν το αυτοκίνητο στρίβει σε μια κλειστή στροφή, τότε και ο παίκτης στρίβει στην εικονική πραγματικότητα γύρω από ένα εχθρικό διαστημόπλοιο. Όταν το Audi e-tron επιταχύνει, κάνει το ίδιο και το σκάφος στο παιχνίδι εμπειρίας.