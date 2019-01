Το 2018 αποδείχτηκε μια θετική χρονιά για τα επαγγελματικά οχήματα του Groupe Renault, καθώς οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σχέση με το 2017, σε παγκόσμια κλίμακα. Αξίζει μάλιστα να θυμίσουμε ότι, η Renault αφουγκραζόμενη τις μελλοντικές εξελίξεις και απόλυτα προσηλωμένη στο προϊόντικό της πλάνο «Drive the Future 2017-2022», έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην δραστηριότητα των επαγγελματικών, παρουσιάζοντας, στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού του 2018, το εντυπωσιακό ηλεκτρικό, αυτόνομο, ρομποτικό πρωτότυπο EZ-PRO, που αποτυπώνει με ενθουσιασμό το επαγγελματικό όχημα μεταφορών εμπορευμάτων του μέλλοντός μας.

