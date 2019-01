«Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε την Goodyear ως νέο συνεργάτη ελαστικών είναι ο συνδυασμός της εξαιρετικής ποιότητας και των ελαστικών αναγόμωσης που προσφέρει, καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξής τους που, μαζί με άλλες λύσεις που παρέχουν, θα μειώσουν το Συνολικό κόστος Ιδιοκτησίας, δήλωσε ο Simon Greiwing, Διευθύνων Σύμβουλος της Greiwing Truck and Trailer Rental.

Η εταιρεία Greiwing Truck and Trailer Rental ιδρύθηκε το 2002 και έχει παρουσία στη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία, την Ελβετία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. Η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εμπορικών οχημάτων για ενοικίαση, τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες.

Η Greiwing Truck and Trailer Rental έχει επιλέξει την Goodyear ως προμηθευτή, για όλα τα ελαστικά και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ελαστικά της, για τα 750 οχήματα που διαθέτει η εταιρεία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

