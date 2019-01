Μάλιστα , έδωσε και ένα παράδειγμα, αναφέροντας ότι η λιανική τιμή ενός VW Up θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 3.500 €, φτάνοντας έτσι κοντά στα 14.500 €, ούτως ώστε να «συμμορφωθεί» με τους στόχους εκπομπών του 2030.

Σαφώς, ο στόχος των εταιρειών είναι να έχουν έως το 2025, το μεγαλύτερο όγκο των μοντέλων τους διαθέσιμο σε ηλεκτροκίνητα και υβριδικά – plug – in., όπως οι συμβατικές εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης να δεχθούν ...βίαιη αύξηση στις τιμές.

