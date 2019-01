Ο εξαιρετικά κοστοβόρος και πολύπλοκος στόχος κυκλοφορίας αυτόνομων οχημάτων απαιτεί τη συνεργασία πολλών κατασκευαστών, όπως ισχυρίζονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ώστε να ξεπεράσουν τα ρυθμιστικά εμπόδια και να επενδύσουν μεγάλα κεφάλαια στην ανάπτυξη των λειτουργιών. Πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα, που οφείλουν να αντιμετωπίσουν, είναι η κίνηση των αυτόνομων αυτοκινήτων σε αστικό περιβάλλον, όπου κυκλοφορούν άλλα οχήματα και, φυσικά, πεζοί. Πέραν τούτου, τα νομοθετικά πλαίσια που έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως δεν έχουν κοινή κατεύθυνση ως προς τα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν. Φλέγον ζήτημα αποτελεί η επίρριψη ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος. Η ασφάλεια των αυτόνομων οχημάτων είναι ένα ακόμη θέμα που απασχολεί την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Απαραίτητη καθίσταται η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος, που θα επιτρέπει σε όλα τα αυτόνομα αυτοκίνητα ανεξαρτήτως μάρκας να συνδέονται και να επικοινωνούν με έναν κοινό κώδικα. Σημαντική πρόοδος έχει ήδη γίνει από τη φινλανδική νεοφυή επιχείρηση Here, η οποία ανήκει στις γερμανικές BMW, Audi και Daimler. Η Here έχει εξελίξει σε σημαντικό βαθμό τα εργαλεία χαρτών, που είναι απαραίτητα για την κυκλοφορία των μη επανδρωμένων αυτοκινήτων στην αγορά.

More in this category: