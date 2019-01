Η INFINITI, συνεργάζεται με το ArtCenter College of Design και το Κολλέγιο Δημιουργικών Μελετών, για το σχεδιασμό του αυτοκινήτου του μέλλοντος.

Με το πρόσφατο ντεμπούτο του QX Inspiration Concept, στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Β. Αμερικής, η ΙNFINITI ανέδειξε το μέλλον της σχεδιαστικής γλώσσας της, στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, η INFINITI ξεκινά μια διπλή συνεργασία με το ArtCenter College of Design στην Καλιφόρνια και το Κολλέγιο Δημιουργικών Σπουδών στο Μίτσιγκαν, όπου μαζί με φοιτητές σχεδιασμού από το Ντιτρόιτ και το Λος Άντζελες, θα λάβει χώρα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Με επικεφαλής τον Alfonso Albaisa, ανώτερο αντιπρόεδρο παγκόσμιου σχεδιασμού της Nissan Motor Co. Ltd και τον Karim Habib, εκτελεστικό διευθυντή σχεδιασμού της INFINITI Motor Company Ltd., το πρόγραμμα θα δημιουργήσει μια ευκαιρία για αλληλεπίδραση με την επόμενη γενιά σχεδιαστών στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς θα εργάζονται για τη δημιουργία της αισθητικής ενός μελλοντικού SUV. Κατά τη διάρκεια του τετραμηνιαίου προγράμματος, τα εν λόγω στελέχη θα προσφέρουν στα κολλέγια ανεκτίμητες γνώσεις, σχετικά με την εταιρική κουλτούρα και το σχεδιασμό.