Η αίσθηση αποκλειστικότητας που αποπνέει η BMW M850i xDrive Coupe First Edition στο εσωτερικό επιτείνεται με ειδικά στιλιστικά στοιχεία BMW Individual, μία καλαίσθητη γκάμα χρωμάτων και υλικών και εξοπλισμό κορυφαίας ποιότητας.

Η BMW M850i xDrive Coupe First Edition θα κινείται από έναν οκτακύλινδρο βενζινοκινητήρα 530 hp, που συνδυάζεται με ένα 8-τάχυτο σπορ κιβώτιο Steptronic που μεταφέρει την ισχύ του κινητήρα αβίαστα στο δρόμο χάρη στην έξυπνη τεχνολογία τετρακίνησης BMW xDrive, με το σετάρισμα της ανάρτησης τέλεια προσαρμοσμένο στη φιλοσοφία του οχήματος.

Σαφώς, και απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, ενώ θα πρέπει να γίνει γνωστό, ότι η BMW M850i xDrive Coupe First Edition θα κατασκευαστεί σε περιορισμένο αριθμό 400 αντιτύπων στο εργοστάσιο της BMW στο Dingolfing, το διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, 2019.

Η BMW M850i xDrive Coupe First Edition είναι το απόλυτο, premium, δίθυρο βαυαρικό μοντέλο, που κερδίσει τις εντυπώσεις με την αγωνιστική τεχνογνωσία, που προσφέρει.

