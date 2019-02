Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται επιδότηση 3.000 ευρώ για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα/range extender, επιδότηση 1.500 ευρώ για τα plug in υβριδικά αυτοκίνητα, προσαύξηση κατά 50% των εξόδων που εκπίπτουν στις επιχειρήσεις από την χρήση επαναφορτιζόμενων οχημάτων και εξαίρεση απο τη φορολογία παροχής σε είδος για τους εταιρικούς χρήστες επαναφορτιζόμενων οχημάτων.

