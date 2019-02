To νέο V 60 Cross Country εξοπλίζεται με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε συστήματα υποστήριξης οδηγού και άλλες τεχνολογίες ασφαλείας της Volvo. Νευραλγικός πυρήνας των συστημάτων προστασίας είναι το City Safety , το οποίο διαθέτειενεργή υποβοήθηση στο σύστημα διεύθυνσης και φρενάρει το αυτοκίνητο αν ο οδηγός δεν αντιδράσει, για να αποφύγει επικείμενη σύγκρουση με οχήματα, πεζούς, δικυκλιστές ή μεγάλα ζώα. Διαθέτει ακόμη προηγμένες τεχνολογίες που σε κρίσιμες συνθήκες λειτουργούν ως "ηλεκτρονικός συνοδηγός" προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στον οδηγό, όπως τα συστήματα:

αυξημένη κατά 63 ολόκληρα χιλιοστά σε σχέση με αυτή του νέου V60 –, η τετρακίνηση, το Hill Descent Control για ελεγχόμενη κατάβαση σε εδάφη με έντονη κλίση και το ειδικό πρόγραμμα για off road οδήγηση του επιτρέπουν να κινηθεί με ασφάλεια σε κάθε είδους δρόμο.

