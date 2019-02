Η συνέχιση της επιτυχίας που σημείωσαν τα C3 (αύξηση πωλήσεων +24,5%) και C3 Aircross Next Gen. SUV (4 η θέση πωλήσεων στην κατηγορία του) στην Ελληνική αγορά, είναι βέβαιη. Τόσο τα μοντέλα που έρχονται, το νέο Comfort Class SUV C5 Aircross όσο και αυτά που ξεκινούν άμεσα την εμπορική τους πορεία, όπως το νέο Berlingo , αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την ανοδική πορεία της Citroen σε εμπορικό και όχι μόνο επίπεδο.

