Παράδοση του 1.111.111ού Opel Insignia σε Εορταστικό Κλίμα

Η Opel πέτυχε ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο πωλήσεων: το 1.111.111ό Opel Insignia παραδόθηκε στον Thomas Breser, Διευθύνοντα Σύμβουλο της IDE Integrated Dynamics Engineering GmbH από τον Xavier Duchemin, Διευθύνοντα Σύμβουλο Πωλήσεων, Aftersales και Μάρκετινγκ, Opel Automobile GmbH. Το Insignia Sports Tourer Business Edition θα οδηγούν μηχανικοί της IDE.

Ο Xavier Duchemin, συνοδευόμενος από την Patricia Princess του Erbach-Schönberg, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Auto Jacob GmbH στο Rüsselsheim, δήλωσε: «Το Opel Insignia είναι ιδανικός πρεσβευτής για οποιαδήποτε εταιρία. Οι καινοτόμες τεχνολογίες και το υψηλό επίπεδο άνεσης της ναυαρχίδας μας κάνουν κάθε επαγγελματικό ταξίδι πιο ευχάριστο. Το μεγάλο πορτμπαγκάζ προσφέρει πλούσιο χώρο όχι μόνο για τις ανάγκες της δουλειάς αλλά και για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.»

Opel Insignia, επιτυχημένο και δημοφιλές μεταξύ πελατών και ειδικών

Σε επίπεδο άνεσης, ασφάλειας και προηγμένης τεχνολογίας, το Opel Insignia, που παράγεται στο Rüsselsheim, συνεχίζει την παράδοση των ναυαρχίδων της Opel. Η πρώτη γενιά Insignia εντυπωσίασε πελάτες και ειδικούς. Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Λονδίνο, αναδείχτηκε “International Car Of The Year 2009” (‘Διεθνές Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2009’), ενώ ακολούθησαν πολλά ακόμα βραβεία. Μέχρι το 2017, η παραγωγή είχε φθάσει τα 900.000 οχήματα και το μοντέλο είχε αποσπάσει πολυάριθμες διακρίσεις.

Το νέο Insignia κυκλοφόρησε στην αγορά την άνοιξη του 2017 σε εκδόσεις Grand Sport sedan, Sports Tourer και Country Tourer station wagon (η τελευταία διαθέτει το πιο προηγμένο σύστημα τετρακίνησης με λειτουργία ελέγχου κατανομής ροπής torque vectoring). Κορυφαία έκδοση είναι το σπορ Insignia GSi με κινητήρα 2.0L BiTurbo diesel 154 kW/210 hp και οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο (κατανάλωση καυσίμου[3], [4]:στην πόλη 9,4 l/100 km, εκτός πόλης 5,8 l/100 km, μικτός κύκλος 7,1l/100 km, 188-187 g/km CO2). Πάνω από 200.000 αντίτυπα της δεύτερης γενιάς έχουν ήδη κατασκευαστεί μέχρι σήμερα.

Μεταξύ των διακρίσεων που έχει συγκεντρώσει το Insignia είναι το “Golden Steering Wheel 2017” σε Πολωνία (Auto Świat), Ελβετία (Auto Bild) και Σλοβενία (Auto Bild), καθώς και “Best Car 2017” (Fleet Cars & Vans, Fleet Auto Premium) στην Πολωνία και “Fleet News of the Year” (FLEET Magazine) στην Τσεχία. Το 2018, το Insignia αναδείχτηκε πάλι “Family Car Of The Year” σε Πορτογαλία (Observador), Ρουμανία ( AUTO pro) και Ηνωμένο Βασίλειο (Auto Express) και Best Large Family Car στο θεσμό “Carbuyer Best Car Awards”. Η ναυαρχίδα της Opel ανακηρύχθηκε “Business Sedan of the Year” από το Kilometres Enterprise στη Γαλλία και “Autoflotte Top Performer 2018” στη Γερμανία. Χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες, το υψηλό επίπεδο άνεσης και την κορυφαία απόδοση, το Insignia εκτοξεύτηκε στην κορυφή της κατηγορίας του. Οι εταιρικές ταξινομήσεις (Fleet) του Insignia αυξήθηκαν κατά 90,5% μέσα σε 12 μήνες.