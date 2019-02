Μελλοντικά, κάθε δημόσιος σταθμός φόρτισης θα εξυπηρετεί 72 κατοίκους, που μεταφράζεται στην υψηλότερη πυκνότητα σταθμών φόρτισης αναλογικά με τον αριθμό κατοίκων, όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, 400 ακόμα σημεία φόρτισης θα εγκατασταθούν σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες – 350 από τα οποία στις εγκαταστάσεις της Opel. Ενδεικτικά, το Αμβούργο, που σήμερα είναι η Νο1 πόλη της Γερμανίας σε υποδομή φόρτισης, έχει 785 δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης για 1,8 εκατομμύρια κατοίκους (σύμφωνα με την κατάταξη του Federal Association of Energy and Water Industry).

Το Rüsselsheim am Main, η γενέτειρα της Opel θα γίνει “Ηλεκτρική Πόλη”. Το Rüsselsheim, η Opel και το RheinMain University «οδηγούν» τις εξελίξεις στην επέκταση της υποδομής φόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα.

More in this category: