To BMW Group ξεκίνησε το 2019 με θετικό πρόσημο στις πωλήσεις: οι παγκόσμιες παραδόσεις των τριών πολυτελών μαρκών της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Ιανουάριο, φτάνοντας τα 170.463 αυτοκίνητα BMW, MINI και Rolls-Royce. Είναι το ισχυρότερο ξεκίνημα χρονιάς στην ιστορία της εταιρίας, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επηρεάζουν τη βιομηχανία σε αρκετές αγορές.

More in this category: