Η Laura Carnicero, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, επεσήμανε ότι «στη SEAT γνωρίζουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων που σήμερα δεν υφίστανται και οι άνθρωποι μας πρέπει να είναι έτοιμοι για αυτά. Εκτός από τα προγράμματα που έχουμε ήδη, η προστιθέμενη αξία του "Always Learning" είναι ότι φροντίζει τα ατομικά κίνητρα των εργαζομένων. Με αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα, η SEAT δεσμεύεται για την επαγγελματική εξέλιξη των υπαλλήλων της στο επόμενο επίπεδο». Το 2018, η SEAT επένδυσε 21 εκατομμύρια ευρώ στην εκπαίδευση των υπαλλήλων της.

Η SEAT κάνει ένα ακόμα τεράστιο βήμα στις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρει στους υπαλλήλους της προκειμένου να τους προετοιμάσει για τις μελλοντικές προκλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εταιρεία ξεκίνησε το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Always Learning", το οποίο είναι το μοναδικό στο είδος του στο ευρωπαϊκό εταιρικό περιβάλλον, διαθέτοντας περισσότερα από 150 μαθήματα -online και δια ζώσης διδασκαλίας- σχεδιασμένα για το μέλλον και διαθέσιμα για όλους τους επαγγελματίες.

