Όταν ένα όχημα εμπλακεί εκ νέου σε τροχαίο στο οποίο έχουν τοποθετηθεί μη γνήσια ανταλλακτικά, το κόστος της ζημιάς μπορεί να είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με το αν είχαν τοποθετηθεί γνήσια.

Σύμφωνα με την Volkswagen, περίπου το 45% των ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα σε χαμηλές ταχύτητες αφορούν συγκρούσεις στο εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου. Όπως αναφέρει η μελέτη της γερμανικής εταιρείας, ένα μεγάλο ποσοστό των οδηγών, που προβαίνουν στην αποκατάσταση των ζημιών έπειτα από ένα τροχαίο, στρέφονται στα ανταλλακτικά after market και όχι στα γνήσια ανταλλακτικά. Ο λόγος είναι ένας: να αποκατασταθεί η βλάβη στο όχημα με το μικρότερο δυνατό κόστος. Όμως, το κόστος βαρύνει περισσότερο την τσέπη του οδηγού που έχει αντικαταστήσει την βλάβη με After Market ανταλλακτικά, ιδιαίτερα όταν το όχημα εμπλακεί και πάλι σε μια σύγκρουση.

Η Volkswagen, με απώτερο στόχο και για να αποδείξει ότι η επισκευή με τα δεύτερης επιλογής ή αλλιώς after market ανταλλακτικά κοστίζει περισσότερο, διεξήγαγε ένα κρας τεστ, με δύο Golf έβδομης γενιάς. Το αποτέλεσμα ήταν το κόστος επισκευής για το αυτοκίνητο με τα After Market ανταλλακτικά να είναι 3,5 φορές μεγαλύτερο από εκείνο με τα γνήσια ανταλλακτικά Volkswagen. Όπως φαίνεται και στον πίνακα, το αυτοκίνητο που είχε γνήσια ανταλλακτικά μετά το κρας τεστ και για την αποκατάσταση των ζημιών χρειάστηκαν μόλις 15 μέρη ανταλλακτικών, αντί για 38 μέρη, που απαιτούνταν για το όχημα με τα After Market ανταλλακτικά.

Επίσης, το κόστος των ανταλλακτικών με τα γνήσια ανταλλακτικά ήταν στα 1.419 ευρώ, ενώ με τα after market το κόστος – λόγω του ότι απαιτούνται σχεδόν τριπλάσιος αριθμός ανταλλακτικών – το κόστος άγγιξε τα 5.007 ευρώ. Δηλαδή, 3.588 ευρώ επιπλέον! Ενώ το συνολικό κόστος με τις εργασίες άγγιξε τα 7.440 ευρώ ( για το Όχημα με After Market ανταλλακτικά) ενώ μόλις 2.715 ευρώ για το αυτοκίνητο με τα γνήσια ανταλλακτικά.