Η Ford Mustang της σειράς LEGO Creator Expert θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα από την 1η Μαρτίου 2019, αρχικά στο κατάστημα Lego Store στο The Mall Athens και στη συνέχεια σε όλα τα καταστήματα με προιόντα LEGO, με προτεινόμενη λιανική τιμή 159.99€.

