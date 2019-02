Όσον αφορά στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας, η φιλοσοφία της SKODA ήταν ξεκάθαρη: υιοθέτηση στο KAMIQ όλων των συστημάτων που προσφέρει η μάρκα στα μεγαλύτερα SUV της και που εξασφαλίζουν κορυφαία ενεργητική και παθητική ασφάλεια. Στο βασικό εξοπλισμό ανήκουν τα Front Assist (με City Emergency Brake και Predictive Pedestrian Protection) και Lane Assist για αποφυγή εμπρόσθιων συγκρούσεων και διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας αντίστοιχα. To Adaptive Cruise Control και το Driver Alert Fatigue σε συνδυασμό με την ύπαρξη εννέα αερόσακων (συμπεριλαμβανομένου γονάτου για τον οδηγό και πλευρικούς για τους πίσω επιβάτες), δίνουν μία σαφή ένδειξη του κορυφαίου επιπέδου ασφάλειας που παρέχει το KAMIQ σε οδηγό και επιβάτες.

