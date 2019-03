Η Audi παρουσιάζει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης υβριδικές εκδόσεις των μοντέλων Q 5, A 6, A 7 Sportback και A 8 , με ηλεκτρική αυτονομία που ξεπερνά τα 40 χιλιόμετρα στο νέο κύκλο μέτρησης κατά WLTP. Τα plug - in υβριδικά ( PHEV ) είναι το επόμενο κεφάλαιο στη στρατηγική της Audi γύρω από την ηλεκτροκίνηση και θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία μέσα στο 2019.

More in this category: