Ο χαρακτήρας του ID. BUGGY ταιριάζει με τον ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος προσφέρει ροπή 310 Nm από τις μηδέν στροφές. Αυτό σημαίνει πως το ηλεκτρικό αυτό αυτοκίνητο έχει πάντα αρκετή ισχύ στον πίσω άξονα του, ακόμα και για κίνηση off road. Με πλήρη επιτάχυνση το πρωτότυπο φτάνει τα 100 χλμ./ ώρα μετά από μόλις 7,2 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ./ ώρα. Συμπληρωματικά στην πίσω κίνηση, ένας επιπρόσθετος ηλεκτροκινητήρας στον εμπρός άξονα μπορεί να εμπλακεί εξασφαλίζοντας την τετρακίνηση.

More in this category: