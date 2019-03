Η Mitsubishi Motors Corporation (MMC) παρουσίασε τη νέα γενιά του crossover SUV MITSUBISHI ENGELBERG TOURER σε παγκόσμια πρεμιέρα στην 89 η Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης (7 – 17 Μαρτίου)*1. Ενσαρκώνοντας το παγκόσμιο μότο της εταιρίας “Drive your Ambition” («Οδήγησε τη Φιλοδοξία σου»), το MITSUBISHI ENGELBERG TOURRER χρησιμοποιεί τεχνολογίες της MMC, προηγμένη ηλεκτροκίνηση και τετρακίνηση δίνοντας μία νέα διάσταση στην έννοια SUV.

