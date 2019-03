Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της έκδοσης Lux ! που την κάνουν να ξεχωρίζει είναι η ηλεκτρικά ανοιγόμενη δεξιά πλευρική πόρτα, η εργοστασιακή δερμάτινη επένδυση καθισμάτων ( TEP ) και οι ζάντες ελαφρού κράματος 17 ιντσών (Phoenix). Παράλληλα, διαθέτει WiFi on board και εργοστασιακό σύστημα Navigation με οθόνη αφής 7 ιντσών, ραδιόφωνο με λειτουργία Mirror Link, MP3, Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι προσφέροντας αρίστης ποιότητας συνδεσιμότητα και τεχνολογία στους επιβάτες.

Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της έκδοσης Lux ! που την κάνουν να ξεχωρίζει είναι η ηλεκτρικά ανοιγόμενη δεξιά πλευρική πόρτα, η εργοστασιακή δερμάτινη επένδυση καθισμάτων ( TEP ) και οι ζάντες ελαφρού κράματος 17 ιντσών (Phoenix). Παράλληλα, διαθέτει WiFi on board και εργοστασιακό σύστημα Navigation με οθόνη αφής 7 ιντσών, ραδιόφωνο με λειτουργία Mirror Link, MP3, Bluetooth κ.α.

More in this category: