Η Nissan και η NTT DOCOMO INC., δοκιμάζουν σε κινούμενο όχημα, την τεχνολογία Invisible-to-Visible της Nissan, χρησιμοποιώντας την συνδεσιμότητα πέμπτης γενιάς κινητής επικοινωνίας της DOCOMO.

