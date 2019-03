• Το Hyundai i20 αναδείχθηκε «Used Car of the Year» στα βραβεία FirstCar της Μεγάλης Βρετανίας, έχοντας επίσης κερδίσει το βραβείο 'Used Car of the Year’ έως € 10.000'

Τον τίτλο «Used Car of the Year» κατέκτησε το Hyundai i20 στα βραβεία FirstCar, έχοντας επίσης βραβευτεί με το βραβείο «Used Car of the Year έως € 10.000».



Ο κ. David Motton, εκδότης του FirstCar, δήλωσε: "Το Hyundai i20 κάνει μια εξαιρετική επιλογή μεταχειρισμένου οχήματος για κάθε καινούργιο οδηγό. Είναι ασφαλές, εύκολο στην οδήγηση και πολύ πρακτικό. Επιπρόσθετα, όποιος αγοράζει το i20 που είναι κάτω των πέντε ετών θα εξακολουθήσει να επωφελείται από το υπόλοιπο της εγγύησης έως την λήξη των πέντε ετών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τους πρώτους αγοραστές που προσπαθούν να αποφύγουν πιθανά κόστη από ατυχήματα.”



Το εκλεπτυσμένο i20 προσφέρει από το βασικό του εξοπλισμό σημαντικά συστήματα ασφαλείας, όπως είναι το Hyundai SmartSense που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα συστήματα Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης (Forward Collision-Avoidance Assist), Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Departure Warning System), Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Attention Warning) και Υποβοήθησης Λειτουργίας Προβολέων (High Beam Assist).



Ο κ. Michael Stewart, Fleet Director δήλωσε: "Η Hyundai διαθέτει άριστη αξιοπιστία και εκπληκτική αξία και υπό αυτή την έννοια το i20 αποτελεί ένα από τα DNA μοντέλα της μάρκας. Αν και η Hyundai έχει πλέον αναπτυχθεί συμπεριλαμβάνοντας στην γκάμα της οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου, μοντέλα υψηλών επιδόσεων «N» και μια σειρά πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε αυτοκίνητα όπως το i20 ποιοτικά, οικονομικά, πρακτικά, διασκεδαστικά και ιδανικά για νέους οδηγούς."



Τα βραβεία FirstCar αποτελούν την πιο πρόσφατη διάκριση για την Hyundai, με το Hyundai IONIQ να αναδείχθηκε 'Best Used Green Car' και το Hyundai i10 'Best Used City Car' κάτω των € 10.000 στα πρόσφατα What Car? Βραβεία Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων.