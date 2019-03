Το 1974, μια custom Mach 1 Mustang Sportsroof, με την ονομασία «Eleanor», πρωταγωνίστησε σε μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια, αυτοκινητιστικές καταδιώξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, στο «Gone in 60 seconds». Το 2000, μία «Eleanor» Shelby Mustang GT500 του 1967, αποτέλεσε το αυτοκίνητο-φετίχ του Nicolas Cage, στο remake της ομώνυμης ταινίας.

