Το νέο PEUGEOT 508 εφοδιάζεται με νέας γενιάς κινητήρες Euro 6.2 PureTech και BlueHDi (με βελτιωμένη τεχνολογία καταλύτη SCR) που επιτυγχάνουν κορυφαία επίπεδα εκπομπών CO 2 στην κατηγορία τους. Αυτά τα επίπεδα απόδοσης είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτα καθώς λαμβάνουν υπόψη τους νέους τεχνικούς περιορισμούς και τη διαδικασία WLTP, η οποία επιδιώκει να εναρμονίσει τα εγκεκριμένα επίπεδα δοκιμών κατανάλωσης με τα επίπεδα κατανάλωσης σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

