Πρώτη η Fiat το 1997 διέθεσε στην αγορά το πρώτο εργοστασιακό αυτοκίνητο CNG (Marea Bipower). Από τότε μέχρι σήμερα περισσότερα από 750.000 Fiat CNG έχουν διατεθεί στην αγορά. To Panda CNG αποτελεί το δημοφιλέστερο αυτοκίνητο CNG προσφέροντας κορυφαία οικονομία καυσίμου (λιγότερο από 3 ευρώ/100χλμ) και παράλληλα κορυφαία αυτονομία (άνω των 1.000χλμ.) χάρη στις δεξαμενές φυσικού αερίου (12kg), αλλά και το ρεζερβουάρ βενζίνης (35 λίτρα).

Έως 600 κιλά/έτος * είναι το κέρδος σε εκπομπές CO 2 που προσφέρει η χρήση CNG σε σχέση με τη βενζίνη. Αντίστοιχα το κέρδος σε σχέση με ένα αυτοκίνητο πετρελαίου είναι έως 270 κιλά/έτος.

