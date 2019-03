Για να μπορέσει να συμβάλλει η BMW τα μέγιστα στο περιβάλλον μέσω του “BMW i8 Roadster 4 elements by Milan Kunc”, τα κέρδη που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ocean Cleanup για την ενίσχυση του έργου του, να απαλλάξει τη θάλασσα από τα πλαστικά. Αυτή είναι η φυσική συνέχεια της φιλοσοφίας που διέπει την εφοδιαστική αλυσίδα της BMW i.

Αυτοκίνητο και τέχνη. Αυτοκινητιστική τέχνη. Η τέχνη να δημιουργείς αυτοκίνητα. Στη BMW, η τέχνη και το αυτοκίνητο είναι στενά συνδεδεμένα. Η BMW Τσεχίας το απέδειξε το 2018, λανσάροντας τα δύο μοντέλα BMW i3 και i8 σε STARLIGHT EDITION. Το “BMW i8 Roadster 4 elements by Milan Kunc” έχει μία μικρή συγγένεια με αυτά τα μοντέλα, καθώς σχεδιάστηκε από τον παγκοσμίου φήμης Τσέχο-Γερμανό καλλιτέχνη Milan Kunc σε συνεργασία με τη γκαλερί της Πράγας, Cermak Eisenkraft. Το project στοχεύει να αναδείξει, με τη χρήση αρχέγονων στοιχείων, θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Αυτός ήταν και ο λόγος που το επαναστατικό plug-in υβριδικό, σπορ BMW i8 Roadster επιλέχτηκε ως «καλλιτεχνικός καμβάς». Τα κέρδη από την πώληση, θα δοθούν σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει αναλάβει την απομάκρυνση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά.

