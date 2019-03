ο νέο Volkswagen Polo , ένα από τα παγκόσμια best sellers στην ιστορία της αυτοκίνησης και το μοντέλο που παρουσίασε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη (+112%) στην Ελλάδα τη χρονιά που πέρασε, ενισχύει τη γκάμα του με δύο νέους, πολύ ενδιαφέροντες κινητήρες βενζίνης. Οι νέοι κινητήρες αναμένεται να ισχυροποιήσουν ιδιαίτερα τη θέση του Polo στην πιο δημοφιλή κατηγορία της ελληνικής αγοράς, αυτή των supermini, που αντιπροσωπεύει το 36,2% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων. Οι δύο νέοι κινητήρες θα κάνουν το Polo ακόμα πιο ανταγωνιστικό στο εισαγωγικό τμήμα της κατηγορίας, αυτό των κινητήρων 1.0 λίτρου και των αντίστοιχων 1.5 λίτρου, με το τελευταίο να αντιπροσωπεύει το 19% του συνόλου των βενζινοκινητήρων της κατηγορίας.

