To MINI Countryman γίνεται ακόμη πιο εκλυστικό χάρη στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ελληνικής αντιπροσωπείας. Με άνετους χώρους για 5 επιβάτες, χαρακτηριστική και δυναμική σχεδίαση, χωρητικότητα αποθήκευσης που φτάνει τα 1.390 λίτρα, και προηγμένη τεχνολογία που προσφέρει πρόσθετη ευελιξία, το περιπετειώδες Sports Activity Vehicle (SAV) της Βρετανικής μάρκας, προσφέρει μοναδική αίσθηση MINI go-kart μεταμορφώνοντας την καθημερινή οδήγηση σε μία διασκεδαστική εμπειρία.

Το περιπετειώδες μοντέλο της ΜΙΝΙ είναι πλέον διαθέσιμο με το πακέτο εξοπλισμού Executive με €28.178 και προνομιακό επιτόκιο 4,9% με το ALL IN MINI.

