Με το πρόγραμμα "What's Behind", η FCA, περιγράφει για πρώτη φορά τις διαδικασίες που αφορούν στην εξέλιξη των αυτοκινήτων και τους σχετικούς ποιοτικούς ελέγχους, με τους φίλους του αυτοκινήτου να γνωρίζουν για πρώτη φορά μοναδικές πτυχές αυτού του μαγικού κόσμου. Τα επεισόδια της σειράς μας ταξιδεύουν σε μέρη όπως το παγωμένο Arjeplog της Σουηδίας και την έρημο της Νοτίου Αφρικής, όπου δοκιμάζονται τα αυτοκίνητα στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά και σε κέντρα εξέλιξης του ομίλου, όπως το Balocco στο Μιλάνο και το Orbassano στο Τορίνο.

Η δημιουργία από τις εταιρείες του ομίλου FCA αυτοκινήτων με υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας και άνεσης, απαιτούν ατελείωτες ώρες σκληρής δουλειάς, η πλειοψηφία των οποίων μένει πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Η FCA δημιούργησε τη σειρά ντοκιμαντέρ " What ' s Behind " σε μία προσπάθεια να αποκαλύψει στο ευρύ κοινό το μαγικό κόσμο της έρευνας και εξέλιξης νέων αυτοκινήτων.

