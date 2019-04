“ I am Safe ” ! Έτσι μας συστήνεται το T - Cross , το ολοκαίνουργιο compact SUV της Volkswagen . Και το δηλώνει με τον πιο παραστατικό τρόπο σε ένα σύντομο αλλά περιεκτικό video , που δείχνει το αυτοκίνητο να φρενάρει μόνο του μπροστά από ένα αφηρημένο πεζό που διασχίζει το δρόμο ενώ μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο. Πρόκειται για το σύστημα Pedestrian Monitoring (Λειτουργία αναγνώρισης πεζών) , μέρος του βασικού εξοπλισμού, ένα μόνο από τα πολλά με τα οποία εξοπλίζεται το νέο μοντέλο. Αναμφίβολα, το νέο T-Cross είναι ένα από τα ασφαλέστερα και πιο προηγμένα τεχνολογικά αυτοκίνητα στην κατηγορία, προσφέροντας υψηλά επίπεδα παθητικής ασφάλειας και τα πιο εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

More in this category: