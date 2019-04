Οι οικογένειες, ταξιδεύουν με ασφάλεια και τάξη στο Opel Combo Life και στο ευρύχωρο Zafira Life . Οι σχάρες οροφής αυξάνουν τη μεταφορική ικανότητα, καθώς μπορούν να φιλοξενήσουν μπαγκαζιέρες ή συστήματα μεταφοράς ποδηλάτων. Οι τέσσερις (στο Combo) ή έξι κρίκοι πρόσδεσης (στο Zafira Life), επιτρέπουν την ασφάλιση των φορτίων στο χώρο αποσκευών. Στο Combo Life, που απέσπασε τον τίτλο “Best Buy Car of Europe 2019”, ένα προαιρετικό πλέγμα χωρίζει το χώρο επιβατών από το χώρο αποσκευών. Επιπλέον, πολλά ακόμα αξεσουάρ, όπως πατάκια και καλύμματα δαπέδου, με αντιολισθητική επίστρωση, προστατεύουν το χώρο αποσκευών από χτυπήματα και γρατζουνιές που συμβαίνουν συχνά κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση.

