Στην BMW 225xe Active Tourer, η προηγμένη τεχνολογία κυψελών μπαταριών προετοιμάζει το δρόμο για περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης και αύξηση της ηλεκτρικής αυτονομίας πάνω από 25% στα 47 km. Διατηρώντας τις ίδιες διαστάσεις με πριν, η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει μικτό ενεργειακό περιεχόμενο αυξημένο από 7,7 σε 9,7. Η κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο της BMW 225xe Active Tourer είναι τουλάχιστον 1,9 lit/100 km, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο μικτό κύκλο τουλάχιστον 14,7 kWh / 100 km και οι εκπομπές CO 2 στο μικτό κύκλο, αντίστοιχα, τουλάχιστον 43 g/km.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία κυψελών μπαταριών έχουν οδηγήσει σε περισσότερες επιλογές για οδήγηση μηδενικών ρύπων για τα plug-in υβριδικά μοντέλα της BMW Σειράς 5 και BMW Σειράς 2. Αν και οι διαστάσεις της παραμένουν ίδιες, η νέα μπαταρία ιόντων λιθίου για το plug-in υβριδικό μοντέλο της BMW Σειράς 5 έχει τώρα ενεργειακό περιεχόμενο αυξημένο από 9,2 σε 12,0 kWh. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση της ηλεκτρικής αυτονομίας πάνω από 30% στα 64 km. Η BMW 530e Sedan πετυχαίνει κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο τουλάχιστον 1,7 lit/100 km και εκπομπές CO 2 τουλάχιστον 38 g/km. Από τον Ιούλιο του 2019, στο πρόγραμμα θα προστεθεί η νέα έκδοση του μοντέλου AWD BMW 530e xDrive Sedan, που θα διατίθεται σε όλο τον κόσμο. Αυτή παρέχει αυτονομία έως 57 km. Η κατανάλωση μικτού κύκλου είναι τουλάχιστον 1,9 lit/100 km, ενώ οι εκπομπές CO 2 τουλάχιστον 44 g/km.

