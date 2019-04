Σε πολλές περιπτώσεις, το φίλτρο συνδυασμού με ενεργό άνθρακα μπορεί να τοποθετείται εκ των υστέρων – ακόμα κα σε παλαιότερα μοντέλα Opel όπως το Calibra ή το Vectra C. Η εκ των υστέρων τοποθέτηση μπορεί να είναι λίγο περίπλοκη, γι’ αυτό καλό είναι να πραγματοποιείται από ειδικό. «Στο ADAM ή το Corsa D, για παράδειγμα, το φίλτρο βρίσκεται πίσω από το ντουλαπάκι. Μερικές φορές βρίσκεται στο χώρο του κινητήρα πίσω από τη μάσκα, επομένως η πρόσβαση δεν είναι τόσο εύκολη» εξηγεί η Schmickler.

More in this category: