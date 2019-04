Ήδη σήμερα, μέσω του κοινού project με τη Street Scooter, η Ford προσφέρει μία πλήρως ηλεκτρική λύση κατάλληλη για τις λεγόμενες υπηρεσίες διανομών “last-mile” (μέχρι το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού). To Street Scooter WORK XL που βασίζεται στο Transit και συναρμολογείται στο εργοστάσιο της Ford στην Κολωνία, διαθέτει πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και έχει ενταχθεί στο στόλο ταχυδρομικών van της Deutsche Post DHL στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οχήματα WORK XL θα ξεκινήσουν να λειτουργούν πιλοτικά σε διάφορες επιχειρήσεις στη Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο.

