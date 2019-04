Για να γιορτάσει φέτος τα εξηκοστά της γενέθλια, η ΜΙΝΙ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure ως fashion brand με την επετειακή έκδοση του μοντέλου MINI Cooper S, ‘MINI 60 Years’, ξεσηκώνοντας το κοινό με την εντυπωσιακή παρουσιάστρια, Νικολέτα Ράλλη και τον γνωστό τραγουδιστή, Διονύση Σχοινά να ερμηνεύει τη νέα του επιτυχία «Το πάρτι μας». Παράλληλα, παρουσιάστηκε και η συλλεκτική συλλογή ρούχων και αξεσουάρ, MINI 60 Years Lifestyle Collection, που βασίζεται στην άνεση, στη διαχρονικότητα και στην υψηλή αισθητική - βασικά χαρακτηριστικά της θρυλικής μάρκας.

Με μεγάλη επιτυχία και για 9 η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 1 η Απριλίου το MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure με παρουσία της ΜΙΝΙ .

