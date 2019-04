Άλλες διαθέσιμες τεχνολογίες περιλαμβάνουν το Intelligent Emergency Braking, που συμβάλλει στην αποφυγή και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από μια σύγκρουση. Σε στενούς δρόμους και χώρους στάθμευσης, το Intelligent Around View Monitor του Nissan QASHQAI και το Rear Cross Traffic, παρέχουν ακριβή εικόνα κατά τη στάθμευση και την αναστροφή, προειδοποιώντας τον οδηγό για την τυχόν ύπαρξη κινούμενων αντικειμένων, γύρω και πίσω από το όχημα.

More in this category: