Η ευρεία γκάμα ηλεκτρικών / plug - in υβριδικών οχημάτων του BMW Group εξακολουθεί να απολαμβάνει εξαιρετική δημοτικότητα μεταξύ των πελατών. Η ζήτηση για το BMW i3 συνεχίζει να αυξάνεται, με την άνοδο πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο να φτάνει το 16,2% (9.227). Πρόκειται για το πιο επιτυχημένο πρώτο τρίμηνο στην ιστορία του καινοτόμου ηλεκτρικού αυτοκινήτου που λανσαρίστηκε το 2013. Τα plug-in υβριδικά μοντέλα της εταιρίας γνωρίζουν επίσης μεγάλη ζήτηση – πάνω από το ένα τέταρτο όλων των BMW Σειρά 2 Active Tourer που παραδόθηκαν είναι ηλεκτροκίνητες, ενώ το 20% σχεδόν όλων των MINI Countryman είχαν plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης.

More in this category: