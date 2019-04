Η General Tire, πλούσια σε κληρονομιά και παράδοση στην κατασκευή κορυφαίων ελαστικών, συνεχίζει δυναμικά με τα νέα της θερινά μοντέλα, για χρήση (εντός) δρόμου. Με τα Altimax One & Altimax One S, η General Tire εφαρμόζει την καινοτόμο τεχνογνωσία της, προσφέροντας στους οδηγούς δύο ελαστικά μεγάλης ασφάλειας και οδηγικής απόλαυσης! Και τα δύο ελαστικά διαθέτουν τα στιβαρά χαρακτηριστικά και την υψηλή πρόσφυση, για τα οποία η General Tire είναι γνωστή.

Mε την αμερικανική κληρονομιά στον πυρήνα τους, τα Altimax One & Altimax One S προσφέρουν νέες τεχνικές λύσεις. Τα άκαμπτα και συνδεδεμένα μπλοκ των ώμων και η συνεχής δομή των νευρώσεων στο κέντρο προσφέρουν ακριβή χειρισμό και εξαιρετικό φρενάρισμα στον στεγνό δρόμο, χάρη στην ενισχυμένη ακαμψία. Έτσι, το Altimax One & Altimax One S γίνονται ο τέλειος «σύντροφος» στον δρόμο, όταν πραγματικά υπάρξει ανάγκη για ασφαλές φρενάρισμα. Σαν διάδοχοι των Altimax Comfort & Altimax Sport, τα Altimax One & Altimax One S εγγυώνται αξιόπιστες επιδόσεις στο στεγνό, αυξημένη πρόσφυση στο βρεγμένο και μεγάλο χιλιομετρικό ωφέλιμο ζωής.

Altimax One

Το Altimax One διαθέτει σχέδιο πέλματος με τρεις αυλακώσεις, κατασκευασμένο, ώστε να παρέχει ακριβή χειρισμό και ασφαλές φρενάρισμα σε στεγνό δρόμο. Σε υγρές και δύσκολες συνθήκες, ο μεγάλος αριθμός των άκρων πρόσφυσης παρέχει στους οδηγούς αυξημένη επαφή με τον δρόμο και σιγουριά. Αυτή τη στιγμή, το Altimax One διατίθεται σε 12 μεγέθη, για ζάντες που ξεκινούν από 15 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων διαστάσεων και για δημοφιλή compact αυτοκίνητα, όπως το VW Polo και το Ford Fiesta.

Altimax One S

Το Altimax One S διαθέτει πέλμα με τέσσερα αυλάκια, σχεδιασμένο για να ταιριάζει σε πιο υψηλά μεγέθη επιδόσεων, ώστε να εξασφαλίζει βελτιωμένη διασπορά νερού, σε πιο μεγάλες ταχύτητες, προσφέροντας αίσθημα ασφάλειας σε κάθε στροφή του δρόμου. Το Altimax One S θα είναι αρχικά διαθέσιμο σε 37 μεγέθη, για ζάντες από 15 έως 20 ίντσες, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα οχημάτων, από compact έως και μεσαίου μεγέθους οχήματα υψηλής απόδοσης. Τα δημοφιλή μοντέλα κυμαίνονται από το VW Golf, μέχρι την C-Class της Mercedes-Benz.

Τόσο το Altimax One, όσο και το Altimax One S της General Tire, διαθέτουν τις μοναδικές ενδείξεις ελέγχου ασφάλειας“Visual Alignment” (VAI), καθώς και την “Replacement Tire Monitor” (RTM).

Ο δείκτης VAI (Visual Alignment Indicator) επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του οχήματος να ελέγχει την πιθανή κακή ευθυγράμμιση του τροχού, μειώνοντας τον κίνδυνο πρόωρης φθοράς των ελαστικών. Αυτοί οι δείκτες βρίσκονται στην περίμετρο του ελαστικού και αναγνωρίζονται από δύο μικρού ύψους εγκοπές στους ώμους του ελαστικού. Η ανομοιόμορφη φθορά αυτών των εγκοπών καταδεικνύει πιθανό πρόβλημα στην ευθυγράμμιση.

Ο δείκτης αντικατάστασης ελαστικών RTM (Replacement Tyre Monitor) δείχνει στον ιδιοκτήτη του οχήματος, τη στιγμή που το ελαστικό φτάνει στο ελάχιστο επιτρεπτό βάθος του πέλματος. Η ένδειξη αυτή βρίσκεται στο κέντρο του ελαστικού και εμφανίζεται ως μια μικρή επιγραφή: “Replacement Tyre Monitor”. Όταν το πέλμα φθαρεί, τότε εμφανίζεται η επιγραφή: “Replace Tyre” (αντικαταστήστε το ελαστικό). Η General Tire συστήνει στους οδηγούς να αλλάζουν τα ελαστικά τους, όταν το βάθος πέλματος φτάσει στα 3 χιλ.

Το Altimax One & το Altimax One S προσφέρουν βελτιωμένες αξιολογήσεις και στην ετικέτα ΕU, σε ολόκληρη τη σειρά αυτών των ελαστικών, με την πλειοψηφία των μοντέλων που κυκλοφόρησαν αρχικά, να κερδίζουν βαθμολογία «Β», για την πρόσφυση στο βρεγμένο, και βαθμολογία «C» για την αντίσταση κύλισης. Για το 2019, τα ελαστικά θα είναι διαθέσιμα σε συνολικά 49 μεγέθη, με περαιτέρω επέκταση της σειράς το 2020 και το 2021. Τα ελαστικά αυτά έχουν εγκριθεί για ταχύτητες μέχρι 300 χλμ/ώρα, προσφέροντας σιγουριά και ασφάλεια, σε κάθε στροφή του δρόμου ακόμη και σε πολύ υψηλές ταχύτητες!