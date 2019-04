To MINI Clubman αποτελεί μία κομψή, εξατομικευμένη πρόταση στην πολυτελή compact κατηγορία. Οδηγική άνεση, ευρυχωρία και προσαρμοστικότητα αποτελούν γενικά χαρακτηριστικά του νέου MINI Clubman.

Τη γνώριμη ευελιξία ΜΙΝΙ εγγυάται η γκάμα σύγχρονων κινητήρων και η τεχνολογία ανάρτησης υψηλής ποιότητας του νέου MINI Clubman. Η σχεδίαση αμαξώματος του νέου MINI Clubman είναι κομψή, εξατομικευμένη και αποκλειστική. Οι χαρακτηριστικές αναλογίες απορρέουν από ένα σφιχτό, σπορ αμάξωμα – τυπικό χαρακτηριστικό MINI - τη δυναμική, επιμήκη γραμμή οροφής και το κάθετο πίσω τμήμα. Επιπλέον, οι δύο πίσω πόρτες το καθιστούν το μοναδικό μοντέλο στην compact κατηγορία που προσφέρει έξι πόρτες, σε συνδυασμό με εξαιρετική μεταβλητότητα, καθώς ο χώρος αποσκευών μπορεί να αυξηθεί από 360 στα 1 250 λίτρα, ανάλογα με τις ανάγκες. Το νέο MINI Clubman εφοδιάζεται τώρα στάνταρ με πίσω φώτα LED. Οι μονάδες φώτων με χρωμιωμένο πλαίσιο είναι ενσωματωμένες στα άκρα της διαιρούμενης πόρτας.

Φρέσκια εμφάνιση με νέα φινιρίσματα αμαξώματος και Piano Blackεξωτερικό.

Τρεις νέες χρωματικές προτάσεις προσφέρονται για το φινίρισμα του αμαξώματος. Το νέο MINI Clubman διατίθεται τώρα σε Indian Summer Red metallic, British Racing Green metallic ή MINI Yours Enigmatic Black metallic. Εναλλακτικά, αντί της απόχρωσης του αμαξώματος, η οροφή και τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών μπορούν να βάφονται σε μαύρο, λευκό ή ασημί.

Επιπλέον, η λίστα στοιχείων προαιρετικού εξοπλισμού προσφέρει και άλλους τρόπους εξατομίκευσης του εξωτερικού στυλ. Με το Piano Black Exterior για τα MINI Cooper S Clubman και MINI Cooper SD Clubman, τα πλαίσια των προβολέων, των πίσω φώτων και της μάσκας φέρουν high-gloss μαύρο φινίρισμα αντί χρωμίου.

Ένα ακόμα εντελώς νέο στοιχείο προαιρετικού εξοπλισμού είναι η σπορ ανάρτηση χαμηλωμένη κατά 10 mm. Αυτό όχι μόνο αναβαθμίζει το MINI Clubman, αλλά τονίζει περισσότερο και τη σπορ γοητεία του.'

Η γκάμα περιλαμβάνει ένα σπορ τιμόνι MINI Yours και την επένδυση καθισμάτων MINI Yours Leather Lounge Carbon Black. Τα καθίσματα αποκτούν μία πινελιά πολυτέλειας μέσω του μοτίβου Union Jack στα προσκέφαλα που σχηματίζεται από διάτρητο υλικό. Άκρως αποκλειστικές πινελιές προσφέρει επίσης η πρόταση MINI Yours Interior Styles: αυτή διατίθεται σε τρεις εκδόσεις Piano Black φωτιζόμενη, Frozen Blue φωτιζόμενη και Fibre Alloy φωτιζόμενη. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται είναι φωτιζόμενα πλαίσια και ένθετα θυρών, cockpit και κεντρικής κονσόλας, που εναρμονίζονται σχεδιαστικά με ασορτί χρώματα. Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού του MINI Yours διατίθενται και μεμονωμένα. Το πακέτο MINI Yours περιλαμβάνει επιπρόσθετα πατάκια MINI Yours με μαύρο ρέλι και μοτίβο ραφής σε χρώμα αλουμινίου καθώς και λογότυπο MINI Yours στα πλαϊνά παράθυρα.

Κίνηση: έξι κινητήρες, σύστημα τετρακίνησης ALL 4 προαιρετικά.

Η γκάμα κινητήρων για το νέο MINI Clubman περιλαμβάνει δύο 3-κύλινδρους και έναν 4-τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα μαζί με έναν 3-κύλινδρο και δύο 4-κύλινδρους diesel, οι οποίοι υιοθετούν την τελευταία γενιά της Τεχνολογίας MINI TwinPower Turbo. Αργότερα, στην οικογένεια μοντέλων θα προστεθεί το νέο MINI John Cooper Works Clubman. Ο κορυφαίος αθλητής της σειράς εφοδιάζεται στάνταρ με το σύστημα τετρακίνησης ALL4.

Εναλλακτικά, αντί της μετάδοσης κίνησης στους εμπρός τροχούς – τυπικό χαρακτηριστικό MINI, το σύστημα ALL4 διατίθεται προαιρετικά για τις δύο ισχυρότερες εκδόσεις του μοντέλου – MINI Cooper S και MINI Cooper SD. Με ένα γρήγορο και ακριβή ηλεκτρονικό έλεγχο, το σύστημα αυτό εξασφαλίζει μεταβλητή κατανομή ροπής μεταξύ εμπρός και πίσω τροχών ανάλογα με τις συνθήκες.

Αντί του στάνταρ 6-τάχυτου μηχανικού κιβωτίου, ένα 7-τάχυτο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη διατίθεται προαιρετικά για το MINI One Clubman, το MINI Cooper Clubman, το MINI Cooper S Clubman και το MINI One D Clubman. Ένα 7-τάχυτο, σπορ κιβώτιο Steptronic διατίθεται επίσης προαιρετικά για το MINI Cooper S Clubman: αυτό χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά γρήγορους χρόνους αλλαγής σχέσεων. Το MINI Cooper D Clubman, προαιρετικά, εφοδιάζεται με 8-τάχυτο κιβώτιο Steptronic, που αποτελεί στάνταρ χαρακτηριστικό των MINI Cooper S Clubman ALL4, MINI Cooper SD Clubman και MINI Cooper SD Clubman ALL4, ενώ προαιρετικά, στο καθένα από αυτά τα μοντέλα, τη θέση του μπορεί να πάρει ένα 8-τάχυτο σπορ κιβώτιο Steptronic.