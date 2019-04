Οι διακρίσεις της Audi στο «World Car Awards» 2005 Audi A6 World Car of the Year 2007 Audi RS 4

Audi TT World Performance Car

World Car Design of the Year 2008 Audi R8

Audi R8 World Performance Car

World Car Design of the Year 2010 Audi R8 V10 World Performance Car 2014 Audi A3 World Car of the Year 2016 Audi R8 World Performance Car 2018 Audi A8 World Luxury Car 2019 Audi A7 World Luxury Car