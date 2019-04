H μεγάλων διαστάσεων, απόλυτη μοτοσυκλέτα περιπέτειας της Honda αναβαθμίστηκε σημαντικά την περασμένη χρονιά που συμπλήρωσε και 30 χρόνια ζωής με ηλεκτρονικό γκάζι (Throttle by Wire), 3 Προγράμματα Οδήγησης, σύστημα Selectable Torque Control της Honda με διευρυμένες παραμέτρους, ενώ απόκτησε ακόμη καλύτερη απόκριση στην επιτάχυνση και πιο συναρπαστικό ήχο. Επίσης, η μοτοσυκλέτα του 2018 είναι 2 κιλά ελαφρύτερη και διαθέτει βελτιώσεις σε πολλές λεπτομέρειες οι οποίες αναβαθμίζουν την εμπειρία κατοχής και οδήγησής της. Η μοτοσυκλέτα μπορεί πλέον να εφοδιάζεται με εγκεκριμένα χωμάτινα ελαστικά.

