Η BMW ξεκινά την παραγωγή ενός ακόμα SAV με plug-in υβριδική κίνηση τον Δεκέμβριο του 2019, επεκτείνοντας τη γκάμα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων της. Γιορτάζοντας την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, η BMW X3 xDrive30e συνδυάζει την ευελιξία ενός premium μεσαίου SAV με την προηγμένη τεχνολογία του BMW eDrive. Ο στιβαρός χαρακτήρας, οι σπορ επιδόσεις και το σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive – που είναι ενεργό και στο πρόγραμμα αμιγούς ηλεκτροκίνησης – συνδυάζονται με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων. Χάρη στην υπερσύγχρονη τεχνολογία μπαταρίας, η BMW X3 xDrive30e πετυχαίνει ηλεκτρική αυτονομία έως 50 km*. Με την τεχνολογία BMW eDrive, η κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο μειώνεται έως 2,4 lit./100 km*, με τις εκπομπές CO αντίστοιχα έως 56 g/km*.

