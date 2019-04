Φέτος το «παρών» δίνουν θρυλικά ονόματα της Opel από τους αγώνες ράλι. Το Ascona B 400 – το μοντέλο που οδήγησαν οι Walter Röhrl και Christian Geistdörfer, όταν έγιναν Παγκόσμιοι Πρωταθλητές το 1982 – πλαισιώνεται από κλασικά αυτοκίνητα όπως τα “Kulläng” Kadett και Irmscher Commodore. Τα cockpit επανδρώνονται από διάσημα ονόματα: Ο πρεσβευτής μάρκας Opel και νικητής του Le Mans, Jockel Winkelhock, θα οδηγήσει ένα Kadett C GT/E, ο ηθοποιός Florian Bartholomäi αντίστοιχα ένα 1983 Corsa A Cup, και ο Αντιπρόεδρος Επικοινωνιών της Opel, Harald Hamprecht θα καθίσει στο τιμόνι ενός Commodore B GS/E 190 hp.

